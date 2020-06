Nowojorscy policjanci będą musieli upubliczniać incydenty nagrane przez kamery na mundurach

Bill De Blasio, który wrócił do pracy po jednodniowej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi, ogłosił podczas wtorkowej konferencji prasowej zmiany w zasadach dotyczących wykorzystywania materiałów z kamer funkcjonariuszy. Dotychczas leżało to w gestii komisarza policji.

Rodziny poszkodowanych muszą wyrazić zgodę

Policja (NYPD) jest zobligowana do upublicznienia online nagrań, ale zanim to nastąpi, ofiary lub rodziny poszkodowanych muszą mieć możliwość zapoznania się z materiałami i wyrazić zgodę na ich pokazanie.

Przypomniał o wtorkowej decyzji komisarza nowojorskiej policji Dermota Shea o zlikwidowaniu jednostki do zwalczania przestępczości. Służący w niej tajni funkcjonariusze zostali przeniesieni do innych oddziałów, co burmistrz nazwał przejściem do bardziej nowoczesnego podejścia do służby.