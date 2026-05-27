Nowe informacje o weselu syna Trumpa. Ten koszt zwala z nóg Maciej Wacławik |

48-letni pierworodny syn amerykańskiego prezydenta i 39-letnia modelka powiedzieli sobie "tak" w urzędzie w West Palm Beach w czwartek. Wesele zorganizowali w sobotę na niewielkiej prywatnej wyspie na Bahamach, gdzie pojawiło się ok. 40 gości - podały media.

"Mężatka. Nieudomowiona"

Szczegóły na temat ceremonii dotąd owiane były tajemnicą. Choć Bettina Anderson, obecnie Trump, często publikowała posty i nagrania w mediach społecznościowych, nie pokazała zdjęć ze ślubu ani z wesela. Nie pochwaliła się nawet suknią.

W nocy z wtorku na środę 39-latka w relacji na Instagramie zamieściła jednak kilka fotografii. Na jednej z nich widać wielki ekran na plaży oraz trzymany w dłoni lizak z napisem "Teatr Trumpów". Na innym modelka pozuje w wodzie ze swoim małżonkiem. Są też dwa kadry z widocznymi jachtami w błękitnej wodzie przy piaszczystej plaży. Wcześniej pokazała także obrączki.

Synowa prezydenta USA zdążyła już także zmienić na Instagramie nazwisko oraz opis profilu, obserwowanego przez 157 tys. osób. Przed ślubem Anderson przedstawiała się jako "typowa mama, która zajmuje się domem…". Dalej zaznaczała: "Tylko że nie wykonuję obowiązków domowych… Nie mam męża… Ani dzieci". Nowy opis jest krótszy: "Mężatka. Nieudomowiona".

Koszt za noc zwala z nóg

O szczegółach na temat wystawnej ceremonii we wtorek pisał portal CNN. Przekazał, że wesele pary odbyło się na Little Pipe Cay, wyspie, na której najbogatsi mogą pozwolić sobie na wynajęcie pięciu "luksusowych posiadłości z domkami" z 11 sypialniami, spa i prywatną kaplicą. Do tego obsługa lokaja. Niektórzy goście weselni zatrzymali się na pobliskiej wyspie, ponieważ na Little Pipe Cay było miejsce dla 22 osób - zauważa CNN, powołując się na źródło mające szczegółowe informacje na temat ślubu.

Ile kosztuje pobyt na rajskiej wyspie na Bahamach? Zarządzająca nią firma nie podaje publicznie cen, ale luksusowa agencja nieruchomości Amanda Lynn Estates oszacowała je na kwotę od 75 tys. do 95 tys. dolarów za noc - w zależności od pory roku. To równowartość ok. 272 - 345 tys. złotych. Dla porównania średnia roczna pensja w USA wynosi 64 tys. dolarów (232 tys. zł - red.) - informował na początku roku "Forbes". - Ta wyspa to prawdziwy klejnot i rzadkość na międzynarodowym rynku luksusowych nieruchomości. Oferuje niezrównany poziom prywatności i szeroki wachlarz wyjątkowych możliwości rekreacyjnych - zachwalał Colin Lightbourn, partner w Engel & Völkers Bahamas, w wywiadzie dla Luxe Infinity z 2023 roku.

"Wybór miejsca podkreśla ogromny majątek zgromadzony przez rodzinę Trumpów. Wydaje się, że panna młoda i pan młody nie przejmowali się wizerunkiem, planując uroczystość ślubną na tej ekskluzywnej wyspie" - skomentowało CNN.

Dlaczego zabrakło prezydenta i pierwszej damy?

Wśród gości pary młodej były młodsze dzieci prezydenta USA z osobami towarzyszącymi. Sam prezydent weekend spędził w Białym Domu - podał portal CNN, dodając, że na wyspę nie wybrała się także pierwsza dama Melania Trump.

Donald Trump wyjaśniał, że na udział w uroczystości nie pozwalają mu "okoliczności związane z rządem" i jego "miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki". Pierwsza dama nie wyjaśniła powodu nieobecności. Melania Trump "od dawna utrzymuje emocjonalny dystans wobec starszych dzieci Trumpa" - przekazał "New York Magazine", powołując się na źródła bliskie klanowi Trumpów. Gazeta podkreśliła, że pierwsza dama nie pojawiła się nawet na wieczorze panieńskim synowej w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Na weselu przyrodniego brata nie był też obecny Barron Trump - pisze "NYM".

