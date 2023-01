Była w domu w czasie morderstwa. Nowe fakty w sprawie zabójstwa studentów z Idaho

czytaj dalej

Prezydent Rosji Władimir Putin polecił ogłoszenie rozejmu na linii frontu w Ukrainie na 36 godzin. Miałoby to dać wyznawcom prawosławia możliwość uczestnictwa w nabożeństwach bożonarodzeniowych. Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski ocenił, że propozycja jest "przykrywką" do sprowadzenia sprzętu i żołnierzy bliżej ukraińskich pozycji. - Wojna zakończy się, gdy wasi żołnierze odejdą albo my ich wyrzucimy - dodał.