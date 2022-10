Amerykanie ogłosili nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Rywalizacja z Chinami głównym punktem

Biały Dom opublikował nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. W dokumencie zaznaczono, że największym wyzwaniem dla wolnego świata są państwa autorytarne, prowadzące rewizjonistyczną politykę zagraniczną, takie jak Rosja i Chiny. Administracja prezydenta Joe Bidena wskazała na Europę jako na "fundamentalnego partnera w stawianiu czoła całemu zakresowi globalnych wyzwań". Jednocześnie Waszyngton liczy na to, że państwa europejskie zwiększą zaangażowanie we własną obronność.

"Jesteśmy obecnie w początkowych latach decydującej dekady dla Ameryki i świata. Zostaną ustanowione warunki geopolitycznej rywalizacji między wielkimi mocarstwami. Okno możliwości, by stawić czoła wspólnym zagrożeniom, takim jak zmiana klimatu , drastycznie się zawęzi" - stwierdza 48-stronicowy dokument, nakreślający strategiczną wizję Białego Domu. Agencja Reutera oceniła, że dokument nie zawiera poważnych zmian w sposobie myślenia i nie wprowadza nowych istotnych doktryn w polityce zagranicznej administracji Bidena.

"Rosja i Chiny stanowią różne wyzwania"

"Rosja i Chiny stanowią różne wyzwania. Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wolnego i otwartego systemu międzynarodowego, zuchwale lekceważąc podstawowe prawa porządku międzynarodowego, jak pokazała jej brutalna agresja przeciwko Ukrainie. W kontraście, ChRL jest jedynym rywalem, który posiada zarówno wolę, by kształtować porządek międzynarodowy i w coraz większym stopniu gospodarczą, dyplomatyczną, wojskową i technologiczną siłę, by móc dążyć do tego celu" - napisali autorzy dokumentu.