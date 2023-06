Norowirus na luksusowym wycieczkowcu. Zaraziło się 177 osób

Podczas rejsu luksusowym statkiem wycieczkowym Celebrity Summit 177 osób zaraziło się norowirusem - poinformowało amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób. To już trzeci raz w tym roku na pokładzie tej samej linii doszło do podobnych zakażeń.

Norowirus na luksusowym statku

Statek płynął na Bermudy i do Karoliny Południowej. Łącznie gościł ponad 2100 pasażerów, na pokładzie znajdowało się też 963 członków załogi. CDC podało, że liczba 177 zakażonych norowirusem nie dotyczy łącznej liczby wszystkich aktywnych przypadków w danym momencie, ale podczas całego, dziesięciodniowego rejsu, w czasie którego statek zawijał do różnych portów.

Symptomy, jakie odczuwali zakażeni pasażerowie, to głównie biegunka, wymioty, skurcze brzucha i ból głowy. W reakcji na sytuację personel statku wdrożył szereg procedur, takich jak częstsze mycie i dezynfekowanie pomieszczeń. Powiadomiono też pozostałych gości o wystąpieniu wirusa na pokładzie i zachęcono ich, by szczególnie dbali o higienę.

Walka z norowirusami jest o tyle trudna, że są oporne na pasteryzację (do 60°C), a temperatura 60°C inaktywuje norowirusy dopiero po 30 minutach. Na powierzchniach nieożywionych mogą przetrwać do 7 dni.

Trzeci taki przypadek w tym roku

Portal USA Today zauważa, że to już trzeci raz w tym roku, gdy na pokładach linii Celebrity Cruises dochodzi do zakażeń norowirusem. Poprzednie przypadki odnotowano w marcu na statkach Celebrity Equinox, gdzie zaraziło się 136 osób, i Celebrity Constellation z 96 osobami zarażonymi.

Norowirus - jak dochodzi do zakażenia

Typowe objawy to nudności, wymioty, bóle brzucha, wodnista biegunka, wskazujące na ostre zapalenie żołądka i jelita cienkiego oraz gorączka. Inne niespecyficzne objawy to bóle głowy, pogorszenie samopoczucia, dreszcze, bóle mięśniowe i osłabienie. Średni czas trwania choroby wynosi 2-3 dni. U zdrowych dorosłych choroba trwa od 24 do 60 godzin, natomiast u dzieci biegunka może trwać nawet do tygodnia.