Seria nominacji w Waszyngtonie. Urząd sekretarza do spraw armii pierwszy raz ma objąć kobieta

Prezydent USA Joe Biden dokonał serii nominacji na stanowiska w swojej administracji. Christine Wormuth ma objąć urząd sekretarza do spraw armii; jeśli zatwierdzi to Senat, będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku. Dwoje byłych pracowników Agencji Bezpieczeństwa Narodowego - Chrisa Inglisa i Jen Easterly - otrzymało nominacje na stanowiska związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. Media donoszą ponadto, że prezydent zamierza wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prowadzenie rozmów o powstrzymaniu gazociągu Nord Stream 2.

Nominacje ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa

Jak podał Reuters, Inglis będzie krajowym dyrektorem do spraw cyberprzestrzeni, natomiast Easterly, która w NSA była odpowiedzialna za przeciwdziałanie terroryzmowi, pokieruje Agencją Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) w departamencie bezpieczeństwa krajowego.

Nominacje te nastąpiły w momencie, gdy administracja Bidena zmaga się z następstwami włamania w 2020 roku do programu firmy SolarWinds przez rosyjskich hakerów. AP twierdzi, że nie jest znana pełna skala ataku . Wiadomo jednak, że wykorzystując lukę w systemie, hakerzy zdołali zinfiltrować sieci co najmniej dziewięciu rządowych agencji i wielu firm prywatnych.

- Jestem dumny z tego, co budujemy w tym rządzie w sferze cyberbezpieczeństwa – oświadczył doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. - Jesteśmy zdeterminowani do ochrony amerykańskich sieci oraz by sprostać wyzwaniom, które rzucają nam nasi przeciwnicy w cyberprzestrzeni. To jest właśnie zespół, który tego dokona – dodał, komentując nominacje.