"Umrę tutaj. Nie ma mowy, żebym z tego wyszedł". Nogi turysty utknęły pod ciężkim głazem

Do zdarzenia doszło w górach Inyo na terenie hrabstwa Inyo w Kalifornii na początku grudnia, a w ostatnich dniach sprawę nagłośniły amerykańskie media. Miejscowe biuro szeryfa otrzymało zgłoszenie o mężczyźnie, którego nogi utknęły pod ciężkim głazem. Na miejsce został wysłany śmigłowiec oraz kilkunastoosobowy zespół ratowników. Jak oszacowano, głaz ważył od ok. 2,7 tys. kilogramów do ok. 4,5 tys. kilogramów. Używając systemu lin i dźwigni zespół zdołał przesunąć go na tyle, by uwolnić spod niego mężczyznę, który następnie został przewieziony do szpitala z poważnymi obrażeniami.