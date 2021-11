Amerykański niszczyciel w Cieśninie Tajwańskiej. Świadczy o "zaangażowaniu na rzecz wolnego Indo-Pacyfiku"

Okręt amerykańskiej marynarki wojennej przepłynął we wtorek przez Cieśninę Tajwańską - przekazał resort obrony Tajwanu. Jest to dziesiąte przepłynięcie amerykańskiego okrętu przez tę cieśninę w trakcie prezydentury Joe Bidena. Amerykańska marynarka wojenna potwierdziła, że był to USS Milius, niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke.