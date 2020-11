Ponad dwa i pół tysiąca nieuwzględnionych kart. Skorzysta Trump, ale to nie odwróci losów wyborów

Przy ponownym przeliczaniu głosów w Georgii znaleziono blisko 2,6 tysięcy nieuwzględnionych wcześniej kart wyborczych. To największa nieprawidłowość wyborcza, jaką dotąd wykryto. Skorzysta na tym prezydent USA Donald Trump, ale stan najpewniej utrzyma demokrata Joe Biden.

Głosy dotyczą hrabstwa Floyd w pobliżu Atlanty. Lokalne władze informują, że błąd spowodowany był nieprzesłaniem danych z urządzenia skanującego karty. Z blisko 2,6 tysięcy kart około 1,6 tysięcy to głosy oddane na Donalda Trumpa, a około 800 na Joe Bidena.

Gabriel Sterling, dyrektor wyborczy w Georgii, nazwał nieprawidłowość "niesamowitą pomyłką". - To nie jest kwestia sprzętu. To kwestia osoby, która nie wykonuje swojej pracy prawidłowo - podkreślił w poniedziałek czasu miejscowego. Wezwał do zmian na "szczycie kadry kierowniczej".