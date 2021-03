Starship znów eksplodowała. "Przynajmniej krater jest we właściwym miejscu"

Kolejny lot testowy rakiety Starship zakończył się we wtorek eksplozją. Prototyp rakiety rozwijanej przez firmę SpaceX wystartował z Teksasu, wzbił się w powietrze, ale nie udało mu się wylądować zgodnie z planem. Przyczyny wybuchu nie są na razie jasne z powodu mgły.

Rakieta Starship SN11 wystartowała z kosmodromu w Boca Chica w Teksasie i wzniosła się na wysokość 10 km po czym zaczęła opadać. Zgodnie z planem miała osiąść na Ziemi w wyznaczonym do tego miejscu. Rakieta jednak eksplodowała przed lądowaniem.

Jak wyjaśnił w transmisji testu pracujący w SpaceX inżynier John Insprucker rakieta wznosiła się normalnie i wszystko wydawało się przebiegać pomyślnie, do czasu, gdy na chwilę przed lądowaniem pojazd zniknął we mgle. Uniemożliwiło to obserwację lotu rakiety przez śledzące próbę kamery. - Wydaje się, że straciliśmy wszystkie dane z pojazdu - przekazał Insprucker dodając, że trwa badanie przyczyn jego wybuchu.