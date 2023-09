Niemowlę trafiło do szpitala z ponad 50 ranami zadanymi przez szczury. Policja zatrzymała rodziców i ciotkę

Policja zatrzymała rodziców oraz ciotkę półrocznego chłopca ze stanu Indiana (USA), który trafił do szpitala z ponad pięćdziesięcioma ranami po ugryzieniach szczurów. Lokalne organy ścigania twierdzą, że nie miały wcześniej do czynienia z podobnym przypadkiem. Tymczasem pracownicy socjalni już przed kilkoma miesiącami alarmowali o sytuacji w domu rodziców poszkodowanego dziecka.

O interwencji policji, która miała miejsce przed blisko dwoma tygodniami, amerykańskie media poinformowały w ostatni weekend. 13 września ojciec sześciomiesięcznego chłopca z Evansville w stanie Indiana powiadomił policję, że jego syn został dotkliwie pogryziony przez szczury. Po przybyciu do domu funkcjonariusze znaleźli w budynku niemowlę z ponad 50 ranami głowy i twarzy - przekazał portal USA Today, powołując się na oświadczenie w sprawie zatrzymania rodziców chłopca, pary w wieku 28 i 31 lat. Dziecko trafiło do szpitala, jego rodzice i 25-letnia ciotka przebywają obecnie w więzieniu hrabstwa Vanderburgh.

Według policji poza pogryzieniami u chłopca stwierdzono hipotermię i hipoksemię (potocznie niedotlenienie - red.), ponadto dziecko wymagało transfuzji krwi. W piątek Anna Gray z miejscowej policji przekazała USA Today, że chłopiec został wypisany ze szpitala i przekazany do pieczy zastępczej. – Jestem funkcjonariuszką od 20 lat i mieliśmy do czynienia z kilkoma poważnymi przypadkami zaniedbania, ale żadnego, w którym szczury żywiłyby się dzieckiem – powiedziała Gray. – To straszne – dodała.