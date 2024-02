Nie żyje siedmiolatka przysypana piaskiem na plaży

Do tragedii doszło we wtorek. Służby opublikowały nagranie rozmowy z pielęgniarką, która była na plaży i zadzwoniła pod numer alarmowy, by powiedzieć, że "mała dziewczynka została przysypana piaskiem". Jak dodała, ojciec dziewczynki wołał o pomoc, a ludzie próbowali ją odkopać. Kobieta podkreśliła, że nie widziała żadnej części ciała dziewczynki. - Mama krzyczy: "Moja córka tam jest" - relacjonowała pielęgniarka w rozmowie z dyspozytorem.

Siedmiolatka przysypana piachem na plaży

Sandra King, rzeczniczka straży pożarnej w Pompano poinformowała, że ratownicy zostali wezwani na plażę ok. godz. 15:15 czasu miejscowego, a na miejscu zastali "kilku dorosłych gorączkowo próbujących wydostać dwójkę dzieci z dołu o głębokości od czterech do pięciu stóp (ok. 1,2 m - 1,5 m - red.)". Jak przekazała King, chłopiec został przysypany po klatkę piersiową, a dziewczynka w całości znajdowała się pod piaskiem. Ratownicy wydostali rodzeństwo z dołu i rozpoczęli resuscytację siedmiolatki, po czym zabrali ją do szpitala, gdzie stwierdzono zgon. Dziewięciolatek nie odniósł obrażeń - podała rzeczniczka straży pożarnej. Biuro szeryfa prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci dziecka.