Nie żyje roczne dziecko. Nowe fakty w sprawie fentanylu w żłobku

Kilka dni po zatruciu czworga dzieci, spośród których jedno zmarło, nowojorskie władze informują o znalezieniu na terenie żłobka kilograma fentanylu. Wcześniej podczas rutynowej kontroli placówki nie stwierdzono niczego niebezpiecznego. - Bardzo mi przykro, ale jedną z rzeczy, do której moi inspektorzy ds. opieki nad dziećmi nie są przeszkoleni, jest szukanie fentanylu. Ale może powinniśmy zacząć (takie szkolenia - red.) - stwierdził komisarz do spraw zdrowia, dr Ashwin Vasan.

Pogotowie ratunkowe przybyło do żłobka na nowojorskim Bronksie w piątek po tym, jak troje dzieci po drzemce pozostawało "w stanie letargu". Czworo przedszkolaków trafiło do szpitala. Roczny chłopiec - mimo działań podjętych przez ratowników medycznych - zmarł. Jak ustalono, przyczyną zgonu było zatrucie fentanylem - silnym lekiem przeciwbólowym, legalnie dostępnym wyłącznie na receptę, wykorzystywanym w przemyśle narkotykowym.

Początkowo policja znalazła w żłobku sprzęt używany do nielegalnej produkcji syntetycznych opioidów. Funkcjonariusze zabezpieczyli także urządzenie wykorzystywane przez dealerów do pakowania dużych ilości narkotyków - mówił na konferencji prasowej szef detektywów nowojorskiej policji Joseph Kenney. W poniedziałek wieczorem poinformowano o kolejnym odkryciu.

Kilogram fentanylu pod matą

Podczas poniedziałkowej konferencji, na której pojawił się także burmistrz Nowego Jorku Eric Adams i inni urzędnicy miejscy, Joseph Kenny poinformował, że w żłobku znaleziono kilogram fentanylu: - Ukryto go pod matą, na której wcześniej spały dzieci.

Komisarz do spraw zdrowia, doktor Ashwin Vasan, powiedział o kontroli, jaką żłobek przeszedł 6 września z wynikiem pozytywnym. Jak podkreślił, miejscy inspektorzy postępowali zgodnie z procedurami i "upewnili się", że w placówce nie ma niczego, co stanowiłoby zagrożenie dla dzieci. - Bardzo mi przykro, ale jedną z rzeczy, do której moi inspektorzy ds. opieki nad dziećmi nie są przeszkoleni, jest szukanie fentanylu - powiedział Vasan. - Ale może powinniśmy zacząć (takie szkolenia - red.) - dodał.

Według najnowszych informacji przekazanych przez władze pozostałe dzieci, w organizmach których stwierdzono fentanyl: dwaj dwuletni chłopcy i ośmiomiesięczna dziewczynka "czują się dobrze".

Fentanyl w żłobku. Aresztowano właścicielkę placówki

W związku ze sprawą w sobotę aresztowano 36-letnią właścicielkę placówki Grei Mendez pod zarzutem morderstwa i produkcji narkotyków, a także napaści i narażenia dzieci na niebezpieczeństwo. Zarzuty usłyszał także jeden z najemców lokalu, w którym mieści się żłobek, 41-letni Carlisto Acevedo Brito.

Rodzice zmarłego chłopca powiedzieli, że posłali go do żłobka zaledwie tydzień temu. - Był taki inteligentny. Powtarzał wszystko, co mu powiedziałeś - wspominała matka dziecka w rozmowie ze stacją CBS News. - Miał w sobie tyle miłości - dodała.

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams podczas sobotniej konferencji prasowej stwierdził, że śmierć chłopca to dowód na skalę trwającego w kraju kryzysu opioidowego. - Ten kryzys jest prawdziwy. To powinno stanowić sygnał alarmowy dla wszystkich, którzy mają w swoich domach opioidy lub fentanyl - oświadczył Adams. - Nawet minimalny kontakt (z tą substancją) jest zabójczy dla dorosłego i ekstremalnie zabójczy dla dziecka.

Fentanyl - co to za substancja

Fentanyl to silny lek przeciwbólowy dostępny wyłącznie na receptę i wykorzystywany głównie w anestezjologii. Należy do grupy opioidów, jest silniejszy niż morfina. Tak silne działanie jest zasługą tego, że znacznie łatwiej rozpuszcza się w tłuszczach i szybciej przenika do mózgu.

Fentanyl sprzedawany nielegalnie zwykle ma formę tabletek przypominających te, które dostępne są w aptekach na receptę. Środek jest przemycany do USA głównie z Meksyku, gdzie powstaje w tajnych manufakturach. W jego produkcji masowo wykorzystuje się substancje czynne sprowadzane z Chin.

