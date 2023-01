Nie żyje jeden z półrocznych bliźniaków. Miesiąc temu szczęśliwie odnaleziono ich po porwaniu

Zakrztusił się podczas karmienia

W sobotę późnym wieczorem służby zostały wezwane do domu rodzinnego chłopców w Columbus w celu udzielenia pomocy medycznej. Chłopiec trafił do szpitala w stanie krytycznym, ale pomimo działań podjętych przez lekarzy zmarł. W rozmowie z lokalną stacją ABC 6 krewna dziecka poinformowała, że jego śmierć była nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce podczas karmienia chłopca. Dziecko miało zakrztusić się podczas karmienia.

Wilma Booker, krewna matki chłopców Wilhelminy Barnett przekazała, że kobieta jest "wstrząśnięta" zaistniałą sytuacją. - Jest w naprawdę złej kondycji. Mnie nie było na miejscu, gdy to się stało, ale były tam moje dzieci. (Matka) karmiła chłopców i nagle jeden z nich zaczął krztusić się mlekiem. Natychmiast zadzwoniła na 911, jednocześnie próbując go reanimować - relacjonowała. Dodała, że cała rodzina jest zdruzgotana sytuacją i próbuje poradzić sobie ze śmiercią Kyaira. - Chcę żeby ludzie wiedzieli, że Momo (tak nazywa Barnett - red.) jest naprawdę dobrą matką. Kocha swoje dzieci. Nie chcę, żeby ludzie ją oceniali tak, jak ostatnim razem (...) Przeszła przez tak wiele przez to, jak media i ludzie ją traktowali. Nie chcę, żeby to się na niej odbiło i chcę, żeby pozostała tak świetną matką, jaką jest - stwierdziła Booker.