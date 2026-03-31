Świat

Promowała "orgazmiczną medytację". Bizneswoman skazana na więzienie

Nicole Daedone, współzałożycielka i dyrektor generalna firmy promującej "orgazmiczną medytację", została skazana na dziewięć lat więzienia za udział w spisku mającym na celu zmuszanie do pracy.

W poniedziałek sąd federalny w Brooklynie skazał współzałożycielkę firmy One Taste na dziewięć lat pozbawienia wolności. Zdaniem władz Nicole Daedone - lansująca praktykę "orgazmicznej medytacji" - wykorzystywała zatrudnione kobiety i zmuszała je do wykonywania czynności seksualnych z klientami i inwestorami - podaje "Washington Post". Sędzia Diane Gujarati mówiła, że Daedone wyrządziła "długotrwałą, jeśli nie nieodwracalną" krzywdę byłym pracownicom.

- Przymus pod przykrywką wellness lub samorealizacji nadal jest wykorzystywaniem i przestępstwem oraz krzywdzeniem bezbronnych ofiar - argumentował prokurator federalny Joseph Nocella.

Tysiące kobiet wzięły udział w kursach

Firma One Taste powstała w San Francisco w 2004 roku jako organizacja skupiająca się na rozwoju kobiet i promowaniu orgazmu jako czynnika kluczowego dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Zatrudnione w niej trenerki miały uczyć, jak podnosić swoją świadomość i rozwijać się poprzez przyjemność seksualną.

Głównym obszarem działalności była "medytacja orgazmiczna", polegająca na ręcznej stymulacji genitaliów z udziałem mężczyzn. Według "Time" przez lata tysiące kobiet wzięło udział w kursach obiecujących im uzdrowienie z traumy seksualnej i zwiększenie samoświadomości.

Nicole Daedone
Nicole Daedone
Jak podaje dziennik - firma w ciągu kilku lat zyskała na popularności i była określana jako "nowatorska". Działalność prowadzono w różnych lokalizacjach - w Nowym Jorku, Los Angeles, Denver, Austin i Londynie. Założycielka promowała ją m.in. wśród celebrytów. Za całą działalnością krył się wyzysk.

Z akt sądowych wynikało, że Nicole Daedone stosowała przemoc ekonomiczną i psychiczną oraz zastraszała i indoktrynowała członkinie organizacji i pracownice One Taste Inc., by zmusić je do kontaktów seksualnych z potencjalnymi inwestorami lub klientami. Kobieta wraz ze swoją wspólniczką Rachel Cherwitz wmawiała podopiecznym, że dzięki takim działaniom osiągną "oświecenie" i "wolność". Proceder miał trwać dekadę.

Jedna z kobiet zeznała podczas procesu, że "wpadła w pułapkę Nicole" i była "idealnym celem". Inna mówiła przed sądem, że uwierzyła w "tak zwaną misję feministyczną" stojącą za firmą.

Będzie się ubiegał u prezydenta Trumpa o ułaskawienie

Prokuratorzy domagali się 20 lat więzienia. Nicole Daedone została skazana na dziewięć lat więzienia za udział w spisku mającym na celu zmuszanie do pracy.

W sprawę złagodzenia wyroku zaangażowało się wiele znanych osób: Van Jones, były specjalny doradca prezydenta Baracka Obamy, aktor Richard Schiff, znany z serialu "Prezydencki poker", a także wpływowy prawnik Alan Dershowitz. Ten ostatni oznajmił, że będzie ubiegał się u prezydenta Donalda Trumpa o ułaskawienie kobiety i jej wspólniczki Rachel Cherwitz, która wcześniej usłyszała wyrok skazujący na sześć i pół roku więzienia za udział w tym samym procederze.

58-letnia Daedone, jak zauważają media, "nie wyraziła skruchy". Na sali rozpraw pojawiło się ponad dwadzieścia jej zwolenniczek. Część zagorzałych fanów firmy One Taste promuje wizerunek 58-latki jako "męczennicy wyzwolenia kobiet" - zauważa "New York Times".

Kobieta nie stoi już na czele firmy - sprzedała ją w 2017 roku za 12 milionów dolarów. Decyzją sądu kwota ta pokryła koszty odszkodowania w wysokości około 890 tys. dolarów dla każdej z ośmiu poszkodowanych przez jej działalność osób.

Redagowała Anna Zaleska

pc

Źródło: Washington Post, NBC News, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Yuki Iwamura/Bloomberg/Getty Images

