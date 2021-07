Mewa atakuje w parku rozrywki. "Szybko chwyciłam ją i odrzuciłam od siebie"

Do niecodziennej sytuacji doszło w parku rozrywki w stanie New Jersey, gdy dwie nastolatki korzystały z jednej z atrakcji. Podczas lotu jedną z nich zaatakowała mewa. Zdarzenie na szczęście zakończyło się dobrze dla obu uczestniczek zdarzenia.

Dwie nastolatki w stanie New Jersey wybrały się do parku rozrywki, by świętować urodziny jednej z nich. Jedną z atrakcji, z jakiej skorzystały, był kontrolowany wystrzał z gigantycznej procy.