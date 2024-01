Trump wyprosił mężczyznę, zakłócającego jego wiec. "Wynoś się stąd"

Były prezydent USA Donald Trump poprosił o wyprowadzenie mężczyzny, który zakłócał jego przemówienie na wiecu w New Hampshire, gdzie we wtorek odbędą się prawybory. Mężczyzna zaczął krzyczeć, gdy Trump mówił o zagrożeniu trzecią wojną światową. - Wynoś się stąd - zwrócił się były prezydent do zakłócającego wiec.

W sobotę (20 stycznia) były prezydent USA Donald Trump wezwał policję do wyprowadzenia mężczyzny, który przerwał mu przemówienie na wiecu. Do zdarzenia doszło w New Hampshire, gdzie we wtorek odbędą się prawybory.

Czołowy kandydat Partii Republikańskiej krytykował obecnego prezydenta Joe Bidena. - To największe zagrożenie, jakie mamy dla demokracji. Skończymy w trzeciej wojnie światowej z tym facetem (prezydentem USA Joe Bidenem), jeśli będzie rządził. To ciekawe - dopóki nie zostałem oskarżony, nigdy nie mówiłem o nim w ten sposób - powiedział Trump.

Zamieszanie na wiecu Donalda Trumpa Reuters

Wtedy jeden z zebranych na sali mężczyzn zaczął krzyczeć. - Wynoś się stąd - zwrócił się do niego Trump. - Śmiało, możecie go wyrzucić - powiedział do policji.

Na sali pełnej zwolenników byłego prezydenta rozległy się gwizdy i buczenie.

Donald Trump wyprosił uczestnika wiecu Reuters

Po tym, gdy funkcjonariusze wyprowadzili przeszkadzającego mężczyznę, Trump powiedział: "teraz wiemy, że polityka staje się poważna". - Teraz naprawdę wkroczyliśmy w sezon polityczny i to się dzieje. (...) Tak na marginesie, wielu z tych gości jest opłacanych przez (George'a - red.) Sorosa, ci ludzie to kłopoty - mówił, przywołując popularną na prawicy teorię, według której ten miliarder żydowskiego pochodzenia ma finansować ruchy lewicowe na świecie.

Donald Trump zwycięzcą prawyborów

Były prezydent USA Donald Trump zdecydowanie wyprzedził swoich rywali i wygrał w poniedziałek (15 stycznia) w pierwszych republikańskich prawyborach prezydenckich w stanie Iowa. Drugie miejsce zajął gubernator Florydy Ron DeSantis, a trzecie była ambasador USA przy ONZ Nikki Haley.

Prawybory w rolniczym stanie Iowa są tradycyjnie pierwszym z serii głosowań, które wyłonią kandydata partii w listopadowych wyborach. Kolejne odbędą się 23 stycznia w New Hampshire. Mimo że decydują one o wyznaczeniu zaledwie 40 z ponad 2,5 tys. delegatów na konwencję Partii Republikańskiej, która w lipcu w Milwaukee formalnie wybierze kandydata, mają one kluczowe znaczenie. To tu od miesięcy koncentrowały się wysiłki kampanii wyborczych kandydatów, zaś wynik w Iowa może przesądzić o dalszym sukcesie lub porażce kampanii.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ek

Źródło: Reuters