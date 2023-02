Katastrofa samolotu medycznego w USA. Wszystkie osoby na pokładzie zginęły

czytaj dalej

Niedziela jest 368. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do dziesiątego pakietu unijnych sankcji. - To potężne ograniczenia przeciwko przemysłowi obronnemu i sektorowi finansowemu terrorystycznego państwa oraz przeciwko propagandystom, którzy utopili rosyjskie społeczeństwo w kłamstwach i próbują rozpowszechnić swoje kłamstwa na cały świat - ocenił. Dodał, że "z pewnością im się to nie uda". tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.