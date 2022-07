Porwał pięciolatkę, zgwałcił i udusił. Po 40 latach do sprawcy doprowadziło śledczych DNA na włosie

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii śledczym udało się namierzyć mężczyznę, który w styczniu 1982 roku miał zgwałcić i zamordować pięcioletnią Anne Pham z Kalifornii. Oskarżony to siedemdziesięcioletni obecnie Robert John Lanoue, figurujący w bazie przestępców seksualnych i mający na koncie inne wyroki. Kluczowy okazał się znaleziony na miejscu zbrodni włos.

Wcześniej w związku z morderstwem Anny Pham przez 40 lat nie aresztowano żadnego podejrzanego, policja nie wpadła nawet na trop prowadzący do konkretnej osoby.

Zginęła w drodze do przedszkola

Pięcioletnia Anne Pham z miejscowości Seaside w Kalifornii zaginęła 21 stycznia 1982 roku w drodze do przedszkola. Znajdowało się ono zaledwie dwie przecznice od jej domu, więc mama dziewczynki zgodziła się, by dziewczynka poszła tam bez opieki. Do przedszkola jednak nie dotarła. Jej ciało znaleziono po dwóch dniach, leżało w przydrożnych krzakach, około trzech kilometrów od domu.