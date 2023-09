Policja: nauczycielka miała narkotyki ukryte w gumce do włosów. Znaleźli je uczniowie na szkolnej imprezie

35-letnia nauczycielka z Evansville w USA została zatrzymana po tym, jak uczniowie znaleźli narkotyki ukryte w szerokiej gumce do włosów, którą nosiła. Kobieta usłyszała dwa zarzuty - posiadania metamfetaminy oraz przyborów związanych z narkotykami.

Do zdarzenia doszło w Helfrich Park STEM Academy, szkole w Evansville w stanie Indiana. 12 września odbywała się tam impreza dla uczniów i ich rodziców. Brała w niej udział wraz ze swoją córką - uczennicą tej szkoły - nauczycielka placówki, 35-letnia Sarah Duncan. Pod koniec zabawy kobieta pozowała wraz z uczniami do zdjęcia w budce fotograficznej. Po wykonaniu fotografii odkryli oni, że kobieta ma ze sobą narkotyki.

Nauczycielka zatrzymana za posiadanie narkotyków

Z komunikatu policji wynika, że przed zrobieniem zdjęcia 35-latka rozpuściła włosy. Dwóch uczniów zeznało potem, że po wykonaniu fotografii znaleźli pozostawioną przez nauczycielkę na stole szeroką aksamitną gumkę do włosów typu scrunchie z zamkiem błyskawicznym. "Zauważyli, że była cięższa niż typowa gumka do włosów, odsunęli suwak i zobaczyli w środku szklaną fiolkę zawierającą białą substancję w proszku, którą uznali za narkotyki" - przekazano.

O odkryciu powiadomiono dyrekcję szkoły i policję. Woźni potwierdzili przybyłym na miejsce funkcjonariuszom, że Duncan "gorączkowo szukała jakiejś gumki do włosów" po zakończeniu imprezy. Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili test narkotykowy, który wykazał obecność metamfetaminy w organizmie nauczycielki. Dwa dni później kobieta wraz z policją i zastępcą dyrektora szkoły udała się do pobliskiej kliniki na kolejny test narkotykowy. Z oświadczenia policji wynika, że miała próbować sfałszować jego wynik poprzez przyniesienie ze sobą próbki moczu niezawierającej narkotyków. Ona sama jednak zaprzecza. Jak mówiła policjantom, gumka do włosów, którą miała na sobie podczas imprezy szkolnej, była inna niż ta, w której znaleziono narkotyki.