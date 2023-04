Nauczycielka kazała 7-latkowi jeść własne wymiociny. "Oglądając to, czujesz gniew i oburzenie"

Pięciu pracowników jednej ze szkół na przedmieściach Indianapolis usłyszało zarzuty w związku z incydentem, podczas którego niepełnosprawny 7-letni uczeń został zmuszony do zjedzenia własnych wymiocin - poinformowała lokalna prokuratura. Dwie oskarżone były bezpośrednio w to zaangażowane, pozostali nie zgłosili sprawy władzom szkoły, mimo że o niej wiedzieli.

Do sytuacji doszło w lutym, w trakcie przerwy obiadowej w jednej ze szkół podstawowych na przedmieściach Indianapolis. USA Today informuje, powołując się na ustalenia policji, że oskarżona nauczycielka powiedziała dławiącemu się jedzeniem 7-letniemu uczniowi, że jeśli zwymiotuje, będzie musiał zjeść wymiociny. Gdy uczeń zwymiotował na podstawioną mu tackę, inna opiekunka, na której również ciążą zarzuty, podała mu łyżkę, za pomocą której ten miał włożyć sobie wymiociny z powrotem do buzi. Z nagrania, które widzieli śledczy, wynika, że dziecko zjadło część swoich wymiocin, a resztę posprzątało, używając do tego papierowego ręcznika. - Oglądając nagranie, początkowo nie wierzysz w to, co widzisz, i jesteś szoku. Później czujesz gniew i oburzenie. Następnie znowu nie dowierzasz. Rodzice tego dziecka nie chcieli oglądać nagrania, co jest całkowicie zrozumiałe - mówił cytowany przez lokalną stację WRTV kapitan Jennifer Barrett z miejscowej policji.