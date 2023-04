Nauczycielka miała organizować walki uczniów. "30 sekund, żadnych krzyków"

O zatrzymaniu 23-letniej nauczycielki Angel Footman z Griffin Middle School w mieście Tallahassee amerykańskie media poinformowały 10 kwietnia. Z policyjnego raportu, do którego dotarli dziennikarze portalu Insider, wynika, że kobieta miała zezwalać w swojej klasie uczniom w wieku ok. 11-12 lat na przeprowadzanie zaplanowanych wcześniej walk. W dokumencie wspomniano o trzech bijatykach, które odbyły się pod koniec marca.

Walki uczniów w klasie

Nauczycielka organizowała walki

Angel Footman została zatrzymana przez policję i trafiła do aresztu. W trakcie przesłuchania, które odbyło się 28 marca, kobieta potwierdziła, że w jej sali doszło do bójek, jednak zaprzeczyła, by to ona miała stać za ich organizacją - informuje Insider. Wyjaśniła, że sytuacja rozwijała się za szybko, by mogła zareagować, przyznając jednocześnie, że jest kiepska w zarządzaniu klasą.