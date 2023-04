Nauczyciele myśleli, że 5-latek "udaje martwego". Tragiczny finał zabawy podczas przerwy

Rodzice Romeo Pierre'a Louisa złożyli w środę w sądzie w Connecticut (USA) pozew przeciwko miastu West Hartford i radzie pedagogicznej. W kwietniu ubiegłego roku ich 5-letni syn zasłabł na szkolnym placu zabaw. Początkowo nauczyciele myśleli, iż w ramach zabawy chłopiec "udaje martwego". Pomocy udzielili mu dopiero po upływie ośmiu minut, co zdaniem rodziców przyczyniło się do śmierci dziecka.

- Podobnie jak każdy rodzic, co rano pokładam zaufanie w nauczycielach i administratorach szkoły, do której odprowadzam swoje dziecko. W tym wypadku to zaufanie zostało absolutnie zawiedzione - ocenia Michael L. Chambers Jr., adwokat rodziców Romeo. Jak tłumaczy na łamach "The Washington Post", ubiegłoroczna tragedia "jest szczególnie druzgocąca, gdyż można było jej całkowicie zapobiec".