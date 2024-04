Patrick Moriarty rozpoczął pracę nauczyciela w latach 70. w dystrykcie Webster Central w stanie Nowy Jork. - Nauka zawsze była dla mnie ważna, uwielbiałem nauki o Ziemi, bo wszystko, czego się nauczyłeś, mogłeś zobaczyć za swoimi drzwiami - mówi lokalnemu portalowi Spectrum News. Jak wyznał pewnego razu, w 1978 roku, postanowił zadać swoim uczniom swego rodzaju "pracę domową". - Miałem wypisane na kartce około 50 zaćmień słońca, do których doszło lub dopiero miało dojść od 1974 do 2030 roku. Jedno z nich miało się wydarzyć właśnie w tej okolicy, 8 kwietnia 2024 roku. Powiedziałem więc dzieciom, by zakreśliły sobie tę datę - przyznał. - Powiedziałem, że spotkamy się tego dnia, a one popatrzyły na mnie jakbym był szaleńcem. Miały wtedy tylko po 14 lat - śmieje się. Obiecał sobie, że podobne zadanie da wszystkim swoim kolejnym uczniom, i tak było przez kolejne 16 lat.