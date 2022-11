Skazana za zabicie swojego gwałciciela. 17-latka uciekła z zakładu poprawczego, grozi jej 20 lat więzienia

17-letnia Pieper Lewis skazana za zabójstwo mężczyzny, który miał ją wielokrotnie zgwałcić, uciekła z zakładu poprawczego - w niedzielę poinformowały amerykańskie media. Nastolatka we wrześniu została skazana na pięć lat pod ścisłym nadzorem kuratora oraz wypłatę zadośćuczynienia dla rodziny zabitego mężczyzny. Za złamanie warunków nadzoru nastolatce grozi teraz kara 20 lat pozbawienia wolności.

Pieper Lewis, 17-letnia obecnie ofiara handlu ludźmi i gwałtu, w czerwcu 2020 roku zabiła nożem 37-letniego Zachary'ego Brooksa, który wcześniej miał ją wielokrotnie zgwałcić. Podczas procesu przyznała się do nieumyślnego zabójstwa i umyślnego uszkodzenia ciała - czyny te były zagrożone karą do 10 lat więzienia każdy. We wrześniu 2022 roku sąd w wyroku dla 17-latki odroczył jednak pozbawienie jej wolności i skazał na pięć lat pod ścisłym nadzorem kuratora oraz zapłatę rodzinie Brooksa zadośćuczynienia w wysokości 150 tys. dolarów.