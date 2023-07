Uciekła z domu, zostawiając krótki liścik. Po czterech latach zgłosiła się na policję

Alicia Navarro w 2019 roku jako 14-latka uciekła ze swojego domu w Arizonie, zostawiając jedynie krótki liścik. Po czterech latach bezskutecznych poszukiwań dziewczyna nieoczekiwanie sama zgłosiła się na policję. Nie wiadomo, co działo się z nastolatką przez ten czas, policja informuje jednak, że wydaje się być "zdrowa i szczęśliwa".

Nastolatka zaginiona przez cztery lata

W środę o odnalezieniu Alicii Navarro poinformowała na specjalnej konferencji prasowej policja z Glendale. Jose Santiago, rzecznik lokalnego biura szeryfa, wyjaśnił, że obecnie 18-letnia dziewczyna zgłosiła się na komisariat policji w stanie Montana i oznajmiła, iż to ona jest dziewczynką zaginioną w 2019 roku. Poprosiła też o usunięcie jej z listy niepełnoletnich osób zaginionych.

Santiago nie sprecyzował, gdzie ani kiedy dokładnie odnalazła się nastolatka. Poinformował jedynie, że stało się to w małym miasteczku położonym ok. 40 kilometrów od granicy z Kanadą, czyli setki kilometrów od jej domu. - Bez wątpienia przyszła tam z własnej woli. Nie ma żadnych kłopotów, nie ciążą na niej żadne zarzuty, nie jest przez nikogo przetrzymywana (…) Jest bardzo chętna do współpracy zarówno z nami, jak i naszymi federalnymi partnerami - podkreślił rzecznik.