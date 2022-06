17-latka skazana na 140 lat więzienia za udział w gangu. Rodzina: dziewczyny "robiły rzeczy typowe dla nastolatek"

Wcześniej Damia Mitchell wysyłała esemesy do byłej dziewczyny, grożąc ostrzelaniem jej domu i napadem. 14 lutego siedemnastolatka z pomocą czterech innych dziewczyn spełniła swoje groźby. Prokuratorzy przedstawili zdarzenie jako powiązaną z gangami kłótnię eks-kochanek. Faith Burns miała być przypadkową ofiarą.

"Ona nigdy nie wróci. Straciłem córkę"

Rodzina skazanej nie zgadza się z tak surowym wyrokiem, utrzymując, że Mitchell nie oddała żadnych strzałów: - To, co się stało w sądzie, nie było właściwe. Ona tego nie zrobiła - powiedziała matka skazanej, Vanissa Jackson. Ojciec decyzję sądu nazwał wyrokiem na niego: - Ona nigdy nie wróci. Straciłem córkę. Zostałem skazany na dożywocie bez córki. Wszyscy nazywali ją moją bliźniaczką. Wyglądała jak ja.

Rodzina pojawiła się w budynku sądu, by protestować przeciwko wyrokowi skazującemu nastolatkę na 140 lat więzienia. Cztery osoby, które współuczestniczyły w ataku, nie stanęły jeszcze przed sądem. Sama Mitchell nie została skazana za morderstwo, ale za nieumyślne spowodowanie śmierci, trzy przypadki napaści ze szczególnym okrucieństwem i udział w wyjątkowo brutalnym gangu.

Gang czy "grupa znajomych"

Zdaniem jednej z kuzynek, nastolatka nie należała do gangu. Stwierdziła, że Mitchell znała osoby biorące udział w ataku od czasów szkoły podstawowej: - Zawsze trzymały się razem, więc to nie tak, że były w gangu. To grupa dziewczyn, które lubią spędzać czas i robić rzeczy typowe dla nastolatek - powiedziała WSB-TV.