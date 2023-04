Strzelał do nastolatka, który zapukał do jego drzwi. 84-latek oddał się w ręce policji

Poszukiwany Andrew Lester, 84-letni mieszkaniec Kansas City, oddał się w ręce policji - poinformowały lokalne służby. Mężczyzna zgłosił się na komisariat po tym, jak 13 kwietnia dwukrotnie postrzelił nastolatka, który przez pomyłkę zapukał do jego drzwi. Lester został wówczas zatrzymany, lecz po kilku godzinach go wypuszczono i mężczyzna zniknął.

Andrew Lester oddał się w ręce policji we wtorek, niedługo po konferencji prasowej, na której lokalna prokuratura przyznała, że znajduje się on na wolności i nie wiadomo, gdzie przebywa. - Nie mam żadnych informacji dotyczących miejsca jego pobytu - przyznał prokurator hrabstwa Clay Zachary Thompson. Jak dodał, "organy ścigania są świadome sytuacji i podejmują wszelkie odpowiednie działania".

Lester oddał dwa strzały

Andrew Lester dwukrotnie postrzelił 16-letniego Ralpha Yarla po tym, jak ten 13 kwietnia przez pomyłkę zapukał do drzwi jego domu. Jak przekazał w poniedziałek prokurator Thomspon, nie jest jasne czy 16-latek zapukał do drzwi, czy też zadzwonił dzwonkiem, ale "nie przekroczył progu" domu 84-latka. Według prokuratury sprawa miała podłoże rasowe. Nic nie wskazuje na to, by między ofiarą a napastnikiem doszło wcześniej do jakiejkolwiek wymiany zdań.