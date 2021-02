"Byliśmy świadkami obrazów, których nigdy sobie nie wyobrażaliśmy"

Biden: w najciemniejszych chwilach wiara daje nadzieję i ukojenie

- Wiara wskazuje drogę naprzód jednemu narodowi we wspólnym celu. (…) To nie są głodujący demokraci i republikanie, to nasi rodacy Amerykanie, istoty ludzkie. To nie są demokraci ani republikanie żyjący bez opieki zdrowotnej, to nasi rodacy Amerykanie, istoty ludzkie. Nie ma demokratów i republikanów eksmitowanych z domów, to nasi rodacy Amerykanie, istoty ludzkie. To nie są demokraci ani republikanie, tracący życie z powodu tego śmiercionośnego wirusa, to nasi rodacy Amerykanie, istoty ludzkie – podkreślał prezydent.