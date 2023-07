Ludzie zamieniani w "zombie". Nowy narkotyk zabija na ulicach USA, Biały Dom reaguje

Dziury w nogach i stopach

"Narkotyk zombie"

Ogłoszony we wtorek plan ma na celu "rozszerzenie dostępu do profilaktyki uzależnień, redukcję szkód, leczenie, pomoc w powrocie do zdrowia osobom uzależnionym oraz podjęcie działań ukierunkowanych na zakłócenie dostaw narkotyków", wyjaśniła Neery Tanden, doradca ds. polityki wewnętrznej w Białym Domu. Wraz z wdrożeniem nowego planu dr Gupta zaapelował też do przedstawicieli amerykańskiego Kongresu o pełne sfinansowanie ogłoszonego w marcu wniosku budżetowego "w historycznej wysokości 46,1 miliarda dolarów" na krajowe programy walki z narkomanią.