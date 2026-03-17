Świat

Gdy zmarł, napisała książkę "dla wspaniałego męża". Właśnie uznano ją winną jego zabójstwa

Kouri Richins (16.03.2026)
Fentanyl jest przemycany do USA głównie z Meksyku
Źródło: Archiwum Reutera
Autorka książki dla dzieci o radzeniu sobie po stracie ojca i zadedykowanej "wspaniałemu mężowi" została uznana winną jego zabójstwa. Ława przysięgłych orzekła o jej winie jednomyślnie - przekazały amerykańskie media.

Kouri Richins z Utah została w poniedziałek uznana winną zabójstwa swojego męża, Erica Richinsa. Według oskarżycieli 35-letnia kobieta podała mężczyźnie koktajl Moscow Mule, do którego dodała śmiertelną dawkę fentanylu - podaje "The New York Times". Z dokumentów sądowych wynikało, że ​​napój zawierał prawie pięciokrotnie wyższą dawkę opioidu niż ta uznawana za śmiertelną. Według lekarza sądowego nie był to lek na receptę, lecz środek zdobyty nielegalnie. Potwierdzają to zeznania gosposi, która przyznała przed sądem, że wielokrotnie sprzedawała Richins ten silny środek przeciwbólowy.

Napisała książkę, by pocieszyć dzieci po stracie ojca

39-latek został znaleziony martwy 4 marca 2022 roku, w sypialni pary. Jak wynikało z sekcji zwłok, zmarł z powodu zatrucia silnym opioidem. Kobieta od śmierci męża pojawiała się w mediach i stała się lokalną celebrytką. Napisała książkę dla dzieci "Are You with Me?" ("Czy jesteś ze mną?"), zadedykowaną "wspaniałemu mężowi i cudownemu ojcu". Twierdziła, że napisała ją, by pocieszyć trójkę małych synów po śmierci taty. Eric Richins pojawia się w niej jako postać z anielskimi skrzydłami i aureolą, czuwająca nad najmłodszym dzieckiem pary.

Podczas przesłuchania tłumaczyła służbom, że tuż przed śmiercią "świętowała" z mężem, któremu miała podać kieliszek alkoholu, po czym on zjadł żelki nasycone THC (główny związek psychoaktywny w konopiach - red.). Kiedy w nocy zdała sobie sprawę, że mężczyzna nie oddycha, zadzwoniła po pogotowie ratunkowe - przekazała później władzom.

Jednak śledztwo prowadzone w związku ze śmiercią mężczyzny wykazało, że w rzeczywistości para była skłócona, a kobieta miała kochanka. Zdaniem oskarżycieli miała też inny motyw, by pozbyć się męża - jej firma z branży nieruchomości miała kłopoty finansowe - dług wynosił 4,5 miliona dolarów. Miała być przekonana, że po jego śmierci na jej konto trafią cztery miliony dolarów z polis ubezpieczeniowych. Była beneficjentką wielu polis na życie męża, z których cztery wykupiła bez jego wiedzy - podaje CBS News powołując się na prokuraturę.

Z dokumentów sądowych wynika, że już wcześniej próbowała otruć męża podając mu kanapkę z fentanylem. On sam obawiał się, że żona może próbować go otruć, o czym wspomniał przyjacielowi. Bliscy zmarłego już w trakcie śledztwa przekazali organom ścigania, że to ją podejrzewają o otrucie mężczyzny. Aresztowano ją w czerwcu 2023 roku, ponad rok po śmierci 39-latka i miesiąc po publikacji książki.

Dowiedz się więcej:

Napisała książkę, by "pocieszyć" dzieci po śmierci męża. Jest oskarżona o jego zabójstwo

"Bardzo ambitna osoba"

Prokuratorzy stwierdzili, że Richins, pogrążona w długach, zabiła męża dla korzyści finansowych i planowała rozpocząć nowe życie z mężczyzną, z którym miała romans. Prokurator hrabstwa Summit, Brad Bloodworth, powiedział w poniedziałek w sądzie, że kobieta była "niezwykle ambitną osobą", która miała plan, jak ułożyć sobie życie z kimś innym, ale by mogło się to udać "Eric musiał umrzeć" - podaje "NYT". - Chciała zostawić Erica Richinsa, ale nie chciała zostawić jego pieniędzy - powiedział.

Na sali sądowej odtworzone zostało nagranie z nocy, kiedy kobieta wzywała służby ratunkowe. - Tak nie brzmi żona, która zostaje wdową. Tak brzmi żona, która zostaje "czarną wdową" - skomentował prokurator.

35-letnia Richins, po trzech godzinach obrad, została uznana przez ławę przysięgłych jednomyślnie winną zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, oszustwa i fałszerstwa - podała stacja NBC News. Wymiar kary zostanie ogłoszony w maju. Sam zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem skutkuje karą od 25 lat więzienia do dożywocia. Oskarżona w trakcie procesu nie przyznała się do żadnego z zarzutów.

Opracowała Ewa Żebrowska / AM

Źródło: BBC, NBC News, The New York Times, CBS News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: David Jackson/Associated Press/East News

Czytaj także:
imageTitle
Ukraińce nakazano zdjęcie kolczyków
Najnowsze
Będą zmiany dla przedsiębiorców
To ma być koniec z niepotrzebnymi kolejkami w sądach. Wchodzą nowe przepisy
BIZNES
Zarysowała cudze auto
Przyjechała autem na egzamin na prawo jazdy. Nie zdała
Białystok
Kiedy paczka wybuchła omal nie zginęła, dziś pani Urszula układa życie na nowo
Paczka eksplodowała i raniła matkę z dziećmi. "Jak on wyjdzie po 20 czy 25 latach, to zniknę"
Poznań
imageTitle
Lewandowski gotowy na ustępstwa. "Jest skłonny zaakceptować"
EUROSPORT
imageTitle
Żyli z "jałmużny". Wkroczyli do finansowej elity
EUROSPORT
Zapis rozmów załogi. Ostatnie minuty lotu
Prokuratura umarza dwa wątki śledztwa w sprawie "zdrady dyplomatycznej"
Polska
Susza
"Ta mapa wygląda dla nas bardzo źle"
METEO
pap_20240805_30A
To zmieni dynamikę na rynku. "Przez resztę tego roku"
BIZNES
shutterstock_2207107793
Zaczyna się wcześniej, niż myślimy. Ryzyko choroby u tych osób rośnie aż sześciokrotnie?
Zdrowie
Ali Laridżani
Izrael: szef irańskiej rady bezpieczeństwa zginął w ataku
Świat
Kuba
Polska ambasada ostrzega przed podróżą na popularną wyspę
BIZNES
shutterstock_2584184195
Lek znany od dekad może uciszyć nocne chrapanie. Wyniki są bardzo obiecujące
Zdrowie
Budynek liceum w centrum miasta ostrzelany z wiatrówki (zdjęcie ilustracyjne)
Uprowadzony mężczyzna miał wziąć kredyt, trzy osoby w areszcie
Kraków
Tragiczny wypadek pod Rawiczem
Samochód dosłownie zrównał przystanek autobusowy z ziemią. Przód auta praktycznie zniknął
Poznań
Kanistry z paliwem
Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
BIZNES
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Udawała opozycjonistkę z PRL. Sąd skazał kobietę
Olsztyn
shutterstock_2277759143_1
Zielono ci? Quiz na Dzień Świętego Patryka
Quizy
Tornado
Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"
METEO
Konkurs w recytacji rozwinięcia liczby Pi na Politechnice Krakowskiej
Student recytował z pamięci liczbę Pi. Mówił przez prawie 40 minut
Kraków
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
WARSZAWA
Usłyszał już zarzuty
Uciekał, potem szarpał się z policjantami, na koniec potężnie uderzył się w głowę
Rzeszów
Zbigniew Ziobro z bronią za paskiem. Marzec 2023
Ziobro "rozbrojony"
Patryk Michalski
48 min
pc
Biejat: Słyszę od kolegów z KO, że to moja wina. Nie czuję się winna
News Michalskiego
imageTitle
Kowalski zaskoczył faworyta. Później nie miał szans
Najnowsze
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum Łodzi
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum miasta
Łódź
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w ciężarówkę. Zamknięty fragment A2
WARSZAWA
imageTitle
Alarm po skokach. "Grozi nam utrata Pucharu Świata"
EUROSPORT
Sieć energetyczna na Kubie uległa gigantycznej awarii
Padła sieć energetyczna na Kubie
Świat
Most graniczny w Narwie, estońskim mieście na granicy z Rosją
Wraca "scenariusz narwiański". Rosja prowokuje sąsiada
Świat
