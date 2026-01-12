Co wydarzyło się w Minneapolis. Rekonstrukcja zdarzeń minuta po minucie Źródło: Maciej Kempiński/Fakty po Południu TVN24

Kristi Noem, Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego USA, udzieliła w niedzielę wywiadu stacji Fox News. W rozmowie poinformowała, że kolejne "setki" funkcjonariuszy federalnych w najbliższym czasie będą wysłane do Minneapolis. Podkreśliła, że ich zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa tych agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy już znajdują się na miejscu.

Noem ostrzegła też przed blokowaniem działań agentów. - Jeśli ktoś będzie podejmował działania przemocowe wobec organów ścigania, będzie utrudniał nasze działania, to jest to przestępstwo i pociągniemy ich do odpowiedzialności - dodała.

Zastrzelenie 37-latki w Minneapolis

Decyzja o wysłaniu dodatkowych sił do Minneapolis następuje po tym, jak 7 stycznia agent ICE śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Good, matkę trójki dzieci. Administracja Donalda Trumpa przekonuje, że funkcjonariusz ICE działał w obronie własnej, ponieważ kobieta skierowała swój samochód w jego stronę. Władze stanu Minnesota uważają jednak, że kobieta nie stwarzała żadnego zagrożenia, a jedynie chciała odjechać z tamtego miejsca.

Wydarzenie oburzyło opinię publiczną w USA i wywołało w weekend tysiące protestów w różnych miastach kraju, w tym w Nowym Jorku i Chicago. Zdaniem policji z Minneapolis, w sobotnim proteście w tym mieście wzięły udział "dziesiątki tysięcy ludzi".

CNN zauważa, że decyzja o wysłaniu dodatkowych sił do Minneapolis następuje w czasie, gdy narastają napięcia między federalnymi organami ścigania a ich lokalnymi odpowiednikami. Władze stanu apelują do urzędników imigracyjnych o współpracę i opuszczenie stanu, co wywołuje ostrą reakcję ze strony władz federalnych.

Do stanu Minnesota już wcześniej wysłano funkcjonariuszy federalnych organów ścigania w związku z zaostrzeniem przez administrację Trumpa polityki imigracyjnej. Do rejonu Minneapolis-St. Paul udało się dotąd około dwóch tysięcy funkcjonariuszy federalnych.

