Nancy Pelosi ogłosiła decyzję o swojej przyszłości w partii demokratycznej w Kongresie 

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 267 dni. W wyniku rosyjskich ataków Ukraina boryka się z problemami z dostawą energii. - Wczoraj siedzieliśmy przez 12 godzin bez prądu, a to oznacza bez wody, bez ciepła, czasem bez możliwości przygotowania jedzenia - relacjonowała w TVN24 dziennikarka Wiktoria Czyrwa. Dodała jednak, że "w ciemnościach, ale bez Rosjan". Przedstawiciel sztabu generalnego armii ukraińskiej przekazał, że żołnierze ukraińscy doszli do brzegu Dniepru, co daje im możliwość sprawowania kontroli nad strefą w pobliżu anektowanego Krymu. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.