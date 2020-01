Pelosi zapowiada przesłanie do Senatu artykułów impeachmentu Trumpa

Szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała w piątek, że w przyszłym tygodniu prześle do Senatu USA artykuły impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Umożliwi to rozpoczęcie procesu parlamentarnego przywódcy Stanów Zjednoczonych.

"Poprosiłam szefa komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów Jerry'ego Nadlera, by był przygotowany do przesłania artykułów impeachmentu do Senatu" - napisała Pelosi w liście do demokratycznych parlamentarzystów.