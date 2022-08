Nancy Pelosi w Azji. Przewodnicząca Izby Reprezentantów przybyła do Malezji

Nancy Pelosi, przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów, która odbywa podróż po Azji, przybyła we wtorek do Malezji - podała agencja AP. Jest to drugi przystanek w jej podróży, która wywołała sprzeciw Chin w związku z możliwą wizytą Pelosi na Tajwanie. Pekin uznaje wyspę za część swego terytorium.