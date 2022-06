Napisała esej "Jak zamordować męża". Została skazana za zabójstwo

Napisała esej "Jak zamordować męża"

"O morderstwie wiem tyle, że każdy z nas jest do tego gotów, jeśli zostanie do tego wystarczająco pchnięty" - napisała. Następnie kobieta wymieniła kilka sposobów na przeprowadzenie zabójstwa. "Łatwiej jest życzyć komuś śmierci niż faktycznie to zrobić" - dodała. "Jeśli morderstwo ma mnie wyzwolić, z pewnością nie chcę spędzić ani chwili w więzieniu" - pisała.