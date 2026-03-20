USA nakładają sankcje za wspieranie Hezbollahu. Na liście Polak

Wystrzał rakiet nad południowym Libanem widoczny z przygranicznego miasta Mardż Ujun Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sankcjami objęto 16 osób i podmiotów z Libanu, Syrii, Polski, Słowenii, Kataru i Kanady - podał w piątek na swojej stronie internetowej Departament Skarbu USA. Według resortu tworzą one sieć, na której czele stoi powiązany z Hezbollahem były libański urzędnik Alaa Hamieh. Miała być ona zaangażowana w projekty gospodarcze, z których ponad 100 milionów dolarów przeznaczono na finansowanie działalności Hezbollahu.

Według władz USA Hamieh - jako wiceprezes libańskiego urzędu do spraw inwestycji rozwojowych - przekierowywał fundusze z porozumienia handlowego z Irakiem na rzecz odbudowy Libanu, by wzbogacić siebie oraz Hezbollah.

Wśród objętych sankcjami jest bratanek Hamieha, Daniel Hamieh (Hamie), będący obywatelem Polski. Obaj są w zarządzie spółki Calllync sp. z o.o. zarejestrowanej w Warszawie, która według USA wysłała setki tysięcy dolarów firmie powiązanej z grupą finansującą Hezbollah.

Walki na Bliskim Wschodzie

Do nałożenia sankcji dochodzi w czasie, gdy Hezbollah prowadzi ostrzały Izraela w ramach wsparcia Iranu, z którym bojówka jest związana.

"Iran jest głową węża, jeśli chodzi o globalny terroryzm, a jego partnerzy, tacy jak Hezbollah, realizują misję Teheranu polegającą na sianiu chaosu i zniszczenia poza jego granicami" - stwierdził cytowany w komunikacie minister finansów Scott Bessent.

"Hezbollah nadal przeznacza fundusze, które prawnie należą do narodu libańskiego, na finansowanie swoich operacji terrorystycznych. Dzisiejsze działanie jest wymierzone w kluczowych aktorów w globalnej sieci finansowej, którzy wspierają jego działalność bojową" - dodał.

Hezbollah jest uznawany za organizację terrorystyczną między innymi przez Stany Zjednoczone, Izrael, Kanadę, Wielką Brytanię oraz Niemcy. Unia Europejska uznała za organizację o takim charakterze tylko wojskowe skrzydło libańskiej grupy.

Opracowała Kamila Grenczyn