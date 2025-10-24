Logo strona główna
Świat

USA nakładają sankcje na rosyjskich gigantów. Donald Trump "odłożył marchewkę", a Rosjanie "nie lubią kija"

Władimir Putin
Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień
Źródło: TVN24, Reuters
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rezygnuje z metody marchewki i zaczyna używać kija w relacjach z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - ocenił w analizie były korespondent BBC w Moskwie Steve Rosenberg.
Kluczowe fakty:
  • Resort finansów USA ogłosił nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.
  • Restrykcje odcinają gigantów naftowych od amerykańskiej technologii.
  • Zostały wprowadzone po serii nieudanych rozmów administracji USA z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie porozumienia pokojowego w Ukrainie.

Steve Rosenberg, były korespondent BBC w stolicy Rosji, zaznaczył w czwartkowej analizie, że "jeszcze tydzień temu miał poczucie, jakby to był Dzień świstaka".

"Na tle groźby USA w celu wywarcia presji na Moskwę poprzez dostawy rakiet Tomahawk dla Ukrainy Władimir Putin i Donald Trump odbyli rozmowę telefoniczną. Efekt: ogłoszenie szczytu USA-Rosja w Budapeszcie. W sierpniu ubiegłego roku, na tle groźby nowych sankcji ze strony USA wobec Rosji, Putin spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Trumpa, Stevem Witkoffem. Efekt: ogłoszenie szczytu USA-Rosja na Alasce. Deja vu. Ale wygląda na to, że Dzień świstaka się skończył" - ocenił dziennikarz BBC.

Przypomniał, że spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce odbyło się przy minimalnym przygotowaniu i nie przyniosło istotnych rezultatów. Szczyt w Budapeszcie z udziałem Trumpa i Putina został z kolei odwołany.

Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos

Zdaniem Rosenberga, wcześniej Trump preferował marchewkę zamiast kija w relacjach z Kremlem. "Na ten moment odłożył marchewkę. Zamiast tego wprowadził sankcje wobec dwóch kluczowych rosyjskich koncernów naftowych: Rosnieftu i Łukoilu" - napisał.

Jego zdaniem, sankcje "raczej nie skłonią Putina do zmiany stanowiska w sprawie agresji na Ukrainę". Restrykcje, jak ocenił autor analizy, są dowodem czegoś innego: rozczarowania Trumpa postawą władz na Kremlu, które są niechętne do jakichkolwiek kompromisów lub ustępstw w celu zakończenia działań wojennych w Ukrainie.

USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24

Reakcje w Moskwie

Rosenberg odnotował, że "Rosjanie nie lubią kija". Zacytował Putina, który powiedział dziennikarzom, że nowe sankcje USA są "nieprzyjaznym aktem" i próbą wywarcia presji na Rosję. - Żaden szanujący się kraj ani żaden szanujący się naród nigdy nie podejmują decyzji pod presją - oznajmił Putin.

Były prezydent Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, napisał na Telegramie, że "USA są naszym wrogiem". "Podjęte decyzje są aktem wojny przeciwko Rosji" - ocenił.

- Absolutnie kontrproduktywny krok, który nie zmusi Rosji do zmiany kursu. Nasz kraj zastrzega sobie prawo do działań odwetowych - dowodził w rozmowie z propagandową gazetą "Izwestija" Leonid Słucki, szef komisji spraw zagranicznych w rosyjskiej Dumie Państwowej, niższej izbie parlamentu.

"Sześć miesięcy". Trump reaguje na słowa Putina
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sześć miesięcy". Trump reaguje na słowa Putina

Co się zmieniło

Według byłego korespondenta BBC w Moskwie, zamiast "spieszyć się na szczyt numer dwa w Budapeszcie, podobnie jak w przypadku Alaski, prezydent Trump był bardziej ostrożny".

"Poprosił sekretarza stanu Marco Rubio, aby przygotował grunt pod spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem" - napisał Rosenberg i dodał, że Trump "chciał upewnić się, że jest sens udania się do Budapesztu". "Wkrótce stało się jasne, że sensu nie ma i że nowy szczyt raczej nie doprowadzi do przełomu" - wskazał autor publikacji.

Rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy utknęły, ponieważ Rosja sprzeciwia się pomysłowi Trumpa, aby "zamrozić" obecną linię frontu w Ukrainie. Kreml chciałby przejąć kontrolę przynajmniej nad całym Donbasem. Większa jego część już jest okupowana przez wojsko rosyjskie. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski odmawia ustępstw wobec Rosji w tych częściach Donbasu, które Ukraina wciąż kontroluje.

"Chyba nie jest źle?". Zełenski o efektach spotkania z Trumpem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Chyba nie jest źle?". Zełenski o efektach spotkania z Trumpem

Na warunkach Putina

Rosenberg zaznaczył, że Moskwa nie miałaby nic przeciwko, by doszło do kolejnego spotkania Trumpa z Putinem, ponieważ pierwsze, na Alasce, okazało się dyplomatycznym i politycznym zwycięstwem Kremla.

Jego zdaniem, obecne żądania Kremla nie oznaczają, że Putin nie dąży do pokoju. "Dąży. Ale na swoich warunkach. Obecnie te warunki są nie do przyjęcia dla Kijowa i najprawdopodobniej dla Waszyngtonu" - napisał dziennikarz BBC.

Stawia pytanie, czy Donald Trump jest gotów jeszcze bardziej zwiększyć presję na Rosję. "Być może. Ale możliwe jest także, że pewnego ranka znowu się obudzimy i znajdziemy się w Dniu świstaka" - podsumował Steve Rosenberg.

pc
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica