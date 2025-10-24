Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień Źródło: TVN24, Reuters

Kluczowe fakty: Resort finansów USA ogłosił nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.

Restrykcje odcinają gigantów naftowych od amerykańskiej technologii.

Zostały wprowadzone po serii nieudanych rozmów administracji USA z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie porozumienia pokojowego w Ukrainie.

Steve Rosenberg, były korespondent BBC w stolicy Rosji, zaznaczył w czwartkowej analizie, że "jeszcze tydzień temu miał poczucie, jakby to był Dzień świstaka".

"Na tle groźby USA w celu wywarcia presji na Moskwę poprzez dostawy rakiet Tomahawk dla Ukrainy Władimir Putin i Donald Trump odbyli rozmowę telefoniczną. Efekt: ogłoszenie szczytu USA-Rosja w Budapeszcie. W sierpniu ubiegłego roku, na tle groźby nowych sankcji ze strony USA wobec Rosji, Putin spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Trumpa, Stevem Witkoffem. Efekt: ogłoszenie szczytu USA-Rosja na Alasce. Deja vu. Ale wygląda na to, że Dzień świstaka się skończył" - ocenił dziennikarz BBC.

Przypomniał, że spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce odbyło się przy minimalnym przygotowaniu i nie przyniosło istotnych rezultatów. Szczyt w Budapeszcie z udziałem Trumpa i Putina został z kolei odwołany.

Zdaniem Rosenberga, wcześniej Trump preferował marchewkę zamiast kija w relacjach z Kremlem. "Na ten moment odłożył marchewkę. Zamiast tego wprowadził sankcje wobec dwóch kluczowych rosyjskich koncernów naftowych: Rosnieftu i Łukoilu" - napisał.

Jego zdaniem, sankcje "raczej nie skłonią Putina do zmiany stanowiska w sprawie agresji na Ukrainę". Restrykcje, jak ocenił autor analizy, są dowodem czegoś innego: rozczarowania Trumpa postawą władz na Kremlu, które są niechętne do jakichkolwiek kompromisów lub ustępstw w celu zakończenia działań wojennych w Ukrainie.

USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony Źródło: TVN24

Reakcje w Moskwie

Rosenberg odnotował, że "Rosjanie nie lubią kija". Zacytował Putina, który powiedział dziennikarzom, że nowe sankcje USA są "nieprzyjaznym aktem" i próbą wywarcia presji na Rosję. - Żaden szanujący się kraj ani żaden szanujący się naród nigdy nie podejmują decyzji pod presją - oznajmił Putin.

Były prezydent Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, napisał na Telegramie, że "USA są naszym wrogiem". "Podjęte decyzje są aktem wojny przeciwko Rosji" - ocenił.

- Absolutnie kontrproduktywny krok, który nie zmusi Rosji do zmiany kursu. Nasz kraj zastrzega sobie prawo do działań odwetowych - dowodził w rozmowie z propagandową gazetą "Izwestija" Leonid Słucki, szef komisji spraw zagranicznych w rosyjskiej Dumie Państwowej, niższej izbie parlamentu.

Co się zmieniło

Według byłego korespondenta BBC w Moskwie, zamiast "spieszyć się na szczyt numer dwa w Budapeszcie, podobnie jak w przypadku Alaski, prezydent Trump był bardziej ostrożny".

"Poprosił sekretarza stanu Marco Rubio, aby przygotował grunt pod spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem" - napisał Rosenberg i dodał, że Trump "chciał upewnić się, że jest sens udania się do Budapesztu". "Wkrótce stało się jasne, że sensu nie ma i że nowy szczyt raczej nie doprowadzi do przełomu" - wskazał autor publikacji.

Rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy utknęły, ponieważ Rosja sprzeciwia się pomysłowi Trumpa, aby "zamrozić" obecną linię frontu w Ukrainie. Kreml chciałby przejąć kontrolę przynajmniej nad całym Donbasem. Większa jego część już jest okupowana przez wojsko rosyjskie. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski odmawia ustępstw wobec Rosji w tych częściach Donbasu, które Ukraina wciąż kontroluje.

Na warunkach Putina

Rosenberg zaznaczył, że Moskwa nie miałaby nic przeciwko, by doszło do kolejnego spotkania Trumpa z Putinem, ponieważ pierwsze, na Alasce, okazało się dyplomatycznym i politycznym zwycięstwem Kremla.

Jego zdaniem, obecne żądania Kremla nie oznaczają, że Putin nie dąży do pokoju. "Dąży. Ale na swoich warunkach. Obecnie te warunki są nie do przyjęcia dla Kijowa i najprawdopodobniej dla Waszyngtonu" - napisał dziennikarz BBC.

Stawia pytanie, czy Donald Trump jest gotów jeszcze bardziej zwiększyć presję na Rosję. "Być może. Ale możliwe jest także, że pewnego ranka znowu się obudzimy i znajdziemy się w Dniu świstaka" - podsumował Steve Rosenberg.

