USA uderzają w Grupę Wagnera. Sankcje "utrudnią Kremlowi zdolność do uzbrajania swojej machiny wojennej"

Środki te obejmą "kluczową infrastrukturę" prywatnej armii i powiązane z nią firmy-przykrywki, producentów rosyjskiej broni i osoby, które zostały wyznaczone do administrowania okupowanymi przez Rosję terenami Ukrainy. "To działanie wspiera nasz cel, jakim jest obniżenie zdolności Moskwy do prowadzenia wojny z Ukrainą, promowanie odpowiedzialności osób odpowiadających za rosyjską wojnę i związane z nią nadużycia oraz wywieranie dalszej presji na rosyjski sektor obronny" - czytamy w stanowisku.