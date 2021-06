USA nakładają sankcje na biznesmena, deputowanego i urzędnika z Bułgarii oraz ich 64 firmy. Reakcja Unii

Władze USA objęły sankcjami trzech obywateli Bułgarii i ich 64 firmy w ramach tak zwanej listy Magnitskiego. Według Departamentu Skarbu USA jest to największa akcja skierowana przeciw korupcji, jaką do tej pory przeprowadzono. Do nałożonych przez Stany Zjednoczone sankcji odniosła się Komisja Europejska.