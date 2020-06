Administracja Trumpa nakłada kolejne sankcje na Kubę

Na liście przedsiębiorstw, z którymi nie wolno współpracować Amerykanom, znalazła się firma odpowiedzialna za przekazy pieniężne ze Stanów Zjednoczonych na Kubę. Departament Stanu poinformował, że decyzja ta ma na celu zmuszenie kubańskich władz do wdrożenia demokratycznych reform. Jak podaje Reuters, przedstawiciele administracji nieoficjalnie przyznają jednak, że ma to związek z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

USA chcą wdrożenia demokratycznych reform na Kubie

Departament Stanu poinformował, że decyzja o nałożeniu kolejnych sankcji ma na celu zmuszenie kubańskich władz do wdrożenia demokratycznych reform. Według Reutersa, nieoficjalnie przedstawiciele administracji mówią, że surowsze podejście do władz Kuby ma na celu zyskanie poparcia od wielu Amerykanów kubańskiego pochodzenia w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA. Zdaniem agencji, może się to jednak okazać chybioną decyzją, ponieważ nie dotknie poważnie kubańskich władz, natomiast zaszkodzi rodzinom wielu amerykańskich wyborców.