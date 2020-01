Amerykanie przejęli największy tunel w historii biegnący pod granicą

Jak przekazały służby, na które powołało się BBC, wejście do podziemnego przejścia zostało odnalezione przez meksykańskie władze już w sierpniu ubiegłego roku. Od tamtej pory Amerykanie rozpoczęli mapowanie przejścia i zabezpieczanie go. Informacje w tej sprawie opinii publicznej przekazano w środę.

Na średniej głębokości 21 metrów pod powierzchnią, tunel prowadził przez 1313 metrów z przemysłowej części Tijuany po meksykańskiej stronie granicy, w rejon San Diego w Kalifornii. Z głównego korytarza odbiega także, krótsza, niedokończona odnoga. Wysokość podziemnego przejścia to około 170 centymetrów, a szerokość to 60 centymetrów - przekazała amerykańska straż graniczna. Jest to więc największy odnaleziony jak do tej pory tunel do przemytu narkotyków.