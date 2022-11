Największa aukcja dzieł sztuki w historii. Obrazy, m.in. van Gogha, Klimta i Moneta, sprzedano za 1,5 miliarda dolarów

Na aukcji, która odbyła się w środę wieczorem, sprzedano 60 obrazów pochodzących z kolekcji zmarłego w 2018 roku Allena. Jak ocenił sam dom aukcyjny, była to największa aukcja w historii pod względem wartości sprzedanych dzieł. Łączna kwota, za jaką je wylicytowano, to dokładnie 1 506 386 000 dolarów, co według Christie's uczyniło kolekcję Allena "najcenniejszą kolekcją prywatną wszech czasów". Niektóre z obrazów pobiły wcześniejsze rekordy sprzedaży dzieł poszczególnych artystów, a cena wielu z nich znacznie przekroczyła szacunki Christie’s co do kwoty, za którą zostaną sprzedane.