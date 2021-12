Nagrody Kennedy Center Honors przyznane. W ceremonii wziął udział Joe Biden

"To całkiem miłe zobaczyć, że prezydencka loża po raz kolejny jest zajęta"

Biden: jeśli nie potrafisz śmiać się z samego siebie, to mamy prawdziwy kłopot

Podczas uroczystości prezydent Biden odniósł się do "Saturday Night Live". Nawiązał do faktu, że przez lata w programie grało go siedmiu komików. - Jeśli nie potrafisz śmiać się z samego siebie, to mamy prawdziwy kłopot, a ty sprawiasz, że bardzo często śmieję się z samego siebie - powiedział Biden do Lorne Michaelsa, twórcy i producenta programu.