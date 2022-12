Naga kobieta więziona w klatce, miała być "niewolnicą seksualną". Zatrzymano pięć osób

20-latkę uwolniono w mieście Augusta w stanie Georgia we wtorek 29 listopada, a o sprawie lokalne media poinformowały 2 grudnia. Kobietę znaleziono, gdy do przyczepy mieszkalnej, w której była więziona, wszedł jej były mieszkaniec chcący zabrać pozostawione wcześniej rzeczy. Mężczyzna zauważył w środku kobietę, która prosiła go o pomoc. "Była naga, ciężko pobita i zamknięta w klatce dla psów" - relacjonowali później funkcjonariusze cytowani przez lokalny portal WIS 10 News.