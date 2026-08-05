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Świat

Uzbrojony mężczyzna na polu golfowym Trumpa. W jego domu znaleźli "niepokojące zapiski"

Pole golfowe, gdzie doszło do próby zamachu na Donalda Trumpa
Policja przed polem golfowym Donalda Trumpa w West Palm Beach (nagranie z września 2024)
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles poinformowało, że na polu golfowym pod Los Angeles należącym do prezydenta USA Donalda Trumpa zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie amunicję. W jego samochodzie znaleziono broń palną, a w domu notatniki z "niepokojącymi zapiskami".

Mężczyznę zatrzymano w niedzielę po tym jak - według władz - obserwował przygotowania służb bezpieczeństwa do wizyty Donalda Trumpa. 38-letni Jeanine John Taele robił zdjęcia i nagrywał filmy na terenie obiektu. W kieszeni miał 16-nabojowy magazynek. W jego samochodzie na pobliskim parkingu funkcjonariusze znaleźli załadowany pistolet i dodatkowy magazynek - czytamy w komunikacie policji.

Policja przed polem golfowym Donalda Trumpa (zdjęcie archiwalne)
Policja przed polem golfowym Donalda Trumpa (zdjęcie archiwalne)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Podczas przeszukania domu mężczyzny w pobliskim mieście Downey zabezpieczono dużą liczbę sztuk broni palnej, magazynków i amunicji, a także kamizelki kuloodporne oraz notatniki zawierające "niepokojące zapiski".

Informację o zatrzymaniu ogłoszono, gdy Trump przygotowywał się do przyjazdu na kolację połączoną ze zbiórką funduszy dla Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej (RNC) w klubie golfowym Trump National Golf Course pod Los Angeles - zauważyła AP.

Zarzuty dla mężczyzny z pola golfowego Trumpa

Taele usłyszał kilka zarzutów, w tym dotyczący rozboju drugiego stopnia, nielegalnego posiadania magazynka o dużej pojemności oraz posiadania karabinu lub strzelby z lufą o niedozwolonej długości - podała AP. Postawiono mu również zarzut wykroczenia polegającego na przewożeniu ukrytej broni palnej w pojeździe.

W poniedziałek mężczyzna nie przyznał się do zarzutów. Sąd nakazał mu trzymać się z dala od pola golfowego oraz zakazał mu posiadania broni. Kaucję ustalono na 250 tysięcy dolarów. Śledztwo trwa. Biuro szeryfa poinformowało również, że podczas interwencji w niedzielę ustalono, iż Taele był objęty dochodzeniem prowadzonym przez policję w związku z podejrzeniem rozboju.

W 2025 roku ława przysięgłych uznała innego mężczyznę za winnego usiłowania zamachu na Donalda Trumpa w należącym do prezydenta klubie golfowym na Florydzie.

Źródło: PAP
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Tagi:
USADonald TrumpDostęp do broni w USA
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