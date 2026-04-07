Poród przed lądowaniem w USA. Jakie obywatelstwo dla dziecka?

Lotnisko JFK w Nowym Jorku (nagrania archiwalne) Źródło: Archiwum Reutera

Przewoźnik poinformował o niecodziennej sytuacji w komunikacie prasowym. Dowiadujemy się z niego, że dziecko urodziło się 4 kwietnia w trakcie lotu z Kingston do Nowego Jorku. Po wylądowaniu w Stanach matka i noworodek otrzymali niezbędną opiekę.

"Przewoźnik z uznaniem przyjmuje profesjonalizm i rozważną reakcję załogi, która poradziła sobie z sytuacją zgodnie z ustalonymi procedurami, zapewniając bezpieczeństwo i komfort wszystkim osobom na pokładzie" - czytamy w komunikacie. Linie nie przekazały informacji na temat noworodka, prosząc o uszanowanie prywatności rodziny.

Kontroler ruchu lotniczego zażartował, że dziecko powinno otrzymać imię "Kennedy", ponieważ przyszło na świat w samolocie, który wylądował na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku - podała amerykańska stacja CBS News.

Jakie obywatelstwo otrzyma dziecko?

Brad Bernstein, prawnik specjalizujący się w prawie imigracyjnym, zamieścił na YouTube film, w którym stwierdził, że narodziny w samolocie to interesujący przypadek z prawnego punktu widzenia. - Teraz najważniejsze pytanie brzmi: czy dziecko jest obywatelem USA? Odpowiedź zależy od jednego czynnika: gdzie znajdował się samolot w chwili narodzin - zauważył ekspert.

- Jeśli dziecko urodziło się w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych, to zgodnie z 14. poprawką do Konstytucji oraz przepisami Departamentu Stanu automatycznie staje się obywatelem amerykańskim - kontynuował Bernstein. - Jeśli jednak dziecko urodziło się choćby kilka minut wcześniej, poza przestrzenią powietrzną Stanów Zjednoczonych, nie jest obywatelem amerykańskim - zaznaczył.

Niezwykle rzadka sytuacja

Porody na pokładach samolotów pasażerskich zdarzają się "niezwykle rzadko" - odnotował portal Sky News we wtorek. Z danych amerykańskiej biblioteki medycznej United States National Library of Medicine wynika, że w latach 1929-2018 w samolotach urodziło się zaledwie 74 dzieci. Troje z nich nie przeżyło porodu.