Zabił przyjaciółkę, która miała mu pomóc w zatuszowaniu morderstwa żony. Robert Durst skazany na dożywocie

Robert Durst, amerykański multimilioner i spadkobierca imperium nieruchomościowego, został skazany na dożywocie za zabójstwo swej przyjaciółki Susan Berman. Morderstwo pierwszego stopnia, za które skazano Dursta, wyklucza możliwość ubiegania się ułaskawienie, co oznacza, że schorowany 78-latek najprawdopodobniej nigdy nie opuści zakładu karnego - zwróciło uwagę BBC.

We wrześniu ława przysięgłych uznała Roberta Dursta winnym morderstwa swej przyjaciółki, 55-letniej Susan Berman w jej domu w Beverly Hills. Durst, który podejrzewany jest także o dwa inne zabójstwa, w tym swej żony Kathleen McCormack, w 2000 roku zabił Berman strzałem w tył głowy. 55-letnia Berman, córka gangstera z Las Vegas, była długoletnią powierniczką milionera. Powiedziała przyjaciołom, że zapewniła mu fałszywe alibi po zniknięciu jego żony. Zginęła na krótko przed tym, jak miała zostać przesłuchana w sprawie zaginięcia małżonki Dursta.

W czwartek sąd w Los Angeles skazał mężczyznę na dożywotnie pozbawienie wolności. BBC zwróciło uwagę, że morderstwo pierwszego stopnia wyklucza możliwość ubiegania się o prawo łaski, co oznacza, że schorowany 78-latek najprawdopodobniej nigdy nie opuści więzienia.

Bliscy Berman prosili Dursta, by ujawnił, gdzie ukrył ciało swej żony. W imieniu zabitej wyrazili również skruchę, ponieważ dowody w sprawie wskazywały, że Berman miała pomagać milionerowi w zatuszowaniu zabójstwa żony, która zaginęła w 1982 roku w Nowym Jorku.

Durst podejrzewany o dwa inne zabójstwa

Durst nigdy nie został oskarżony o zniknięcie żony, której ciała nie odnaleziono. Został także oczyszczony z zarzutu morderstwa swego sąsiada Morrisa Blacka w Galveston w Teksasie w 2001 roku. Ów mężczyzna miał odkryć prawdziwą tożsamość Dursta, gdy ten ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Milioner przyznał później, że dokonał rozczłonkowania ciała swego sąsiada i wyrzucenia go do morza. Twierdził jednak, że była to obrona konieczna.