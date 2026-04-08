Świat

Motocykl w ogniu, tuż obok dzieci. "Nie mogłem w to uwierzyć"

USA. Motocykl stanął w płomieniach
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Motocykl uderzający w krawężnik, pożar maszyny i uciekające dzieci - kamera monitoringu w teksańskim San Antonio (USA) zarejestrowała dramatycznie wyglądające zdarzenie na jednym ze skrzyżowań.

Do zdarzenia doszło we wtorek na skrzyżowaniu ulic Oakwood Crest i Woofden Fox. Na nagraniu z kamery monitoringu widać moment, w którym motocykl uderza w krawężnik i staje w płomieniach. Po chwili płomieniami zajmuje się kierowca jednośladu, który ucieka, potykając się. W filmie widzimy także czwórkę dzieci, które stały tuż obok miejsca wypadku, w które uderzyła maszyna i gdzie stanęła w płomieniach.

Kierowca motocykla został przewieziony do pobliskiego szpitala z oparzeniami. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Bexar. Według portalu ABC7 dzieci widoczne na nagraniu nie odniosły obrażeń. Ten sam portal przekazał, że wypadki w tej okolicy nie są niczym nowym, a jej mieszkańcy domagają się progów zwalniających oraz skrzyżowania ze znakami "Stop" przy każdym wjeździe.

- To prawdziwy cud, że żadnemu z tych dzieci nie stała się krzywda - powiedział lokalnym mediom mieszkaniec okolicy. - Nie mogłem w to uwierzyć. Powiedziałem, że to nie może być prawda - dodał mężczyzna, komentując nagranie z kamery monitoringu.

Redagował AM

Źródło: CNN, ABC7

Źródło zdjęcia głównego: CNN

