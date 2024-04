Chciał zapewnić o swojej niewinności, niechcący zdradził, że jest mordercą 

Niewyjaśnione zabójstwo

W dniu zabójstwa Hiram Grayam był w pracy, rozwożąc mleko w Indian River. Nie wrócił jednak na noc do domu. Po raz ostatni widziano go, jak rozmawia z dwoma stojącymi na poboczu mężczyznami, którzy następnie wsiadają do jego samochodu i we trójkę wspólnie odjeżdżają. Niedługo później funkcjonariusze natrafili na ten samochód oraz ciało 47-latka, porzucone w głębi lasu. Na ciele mężczyzny było kilka ran postrzałowych.